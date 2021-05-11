Нардепи у квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло

Деталі

Так, у квітні 2021 року 147 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 014 900 грн.

Зазначимо, що у квітні найбільшу суму компенсації за житло отримали члени фракції “Слуга Народу”. Павло Павліш — 46 800 грн, Ростислав Тістик — 41 000 грн, Юлія Овчинникова — 36 700 грн та Олена Копанчук — 38 350 грн.

Додамо, що від фракції “Слуга народу” компенсацію за житло у квітні отримали 112 нардепів, від фракції “Опозиційна платформа — За життя” 6 нардепів, від фракції “Голос” 4 нардепи, від фракції “Європейська солідарність” 6 нардепів, від депутатської групи “Партія “За майбутнє” 6 нардепів та від фракції Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 2 нардепи.

Доповнення

У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили 2 928 000 грн компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації за житло по 38 350 грн отримали члени фракції “Слуга Народу” Дмитро Соломчук, Федір Веніславський, Максим Ткаченко, Сергій Колебошин, Володимир Гевко, член фракції “Голос” Наталія Піпа та член депутатської групи “Довіра” Роберт Горват.

У грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.

У листопаді 2020 року 141 нардепу загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.