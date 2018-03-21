Нардеп ВР на этой неделе уже не проголосует за постановление о непризнании выборов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе уже не проголосует за постановление о непризнании выборов президента РФ и не рассмотрит проект закона о национальной безопасности. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “Народного фронта” Вадим Кривенко, информирует УНН.
“Мы (парламент) политический орган, мы не дипломатический орган, поэтому мы вправе принять жесткое заявление (по выборам президента РФ) ... Завтра эти постановления не будут голосоваться, а в пятницу такой день — все понимают, я не думаю, что тоже голосоваться не будет. Очень хотелось бы, чтобы было найдено взаимопонимание и в первый пленарный день через неделю мы бы могли проголосовать”, — заявил Кривенко.
“Закон о национальной безопасности и обороне к сожалению завтра тоже голосоваться не будет, потому что сегодня не произошло заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который должен был внести окончательные правки в первое чтение этого закона”, — добавил депутат.
Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе может признать нелегитимными выборы президента России. Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий.