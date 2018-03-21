Нардеп ВР на этой неделе уже не проголосует за постановление о непризнании выборов в РФ

“Мы (парламент) политический орган, мы не дипломатический орган, поэтому мы вправе принять жесткое заявление (по выборам президента РФ) ... Завтра эти постановления не будут голосоваться, а в пятницу такой день — все понимают, я не думаю, что тоже голосоваться не будет. Очень хотелось бы, чтобы было найдено взаимопонимание и в первый пленарный день через неделю мы бы могли проголосовать”, — заявил Кривенко.

“Закон о национальной безопасности и обороне к сожалению завтра тоже голосоваться не будет, потому что сегодня не произошло заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который должен был внести окончательные правки в первое чтение этого закона”, — добавил депутат.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе может признать нелегитимными выборы президента России. Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий.