Нардеп ВР на этой неделе уже не проголосует за постановление о непризнании выборов в РФ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 429 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9141 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56093 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70334 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев  •  УНН

 • 9778 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе уже не проголосует за постановление о непризнании выборов президента РФ и не рассмотрит проект закона о национальной безопасности. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “Народного фронта” Вадим Кривенко, информирует УНН.

“Мы (парламент) политический орган, мы не дипломатический орган, поэтому мы вправе принять жесткое заявление (по выборам президента РФ) ... Завтра эти постановления не будут голосоваться, а в пятницу такой день — все понимают, я не думаю, что тоже голосоваться не будет. Очень хотелось бы, чтобы было найдено взаимопонимание и в первый пленарный день через неделю мы бы могли проголосовать”, — заявил Кривенко.

“Закон о национальной безопасности и обороне к сожалению завтра тоже голосоваться не будет, потому что сегодня не произошло заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который должен был внести окончательные правки в первое чтение этого закона”, — добавил депутат.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе может признать нелегитимными выборы президента России. Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

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