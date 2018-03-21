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Нардеп: ВР на цьому тижні вже не проголосує за постанову щодо невизнання виборів у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада на цьому тижні вже не проголосує за постанову щодо невизнання виборів президента РФ та не розгляне проект закону про національну безпеку. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Народного фронту” Вадим Кривенко, інформує УНН.

“Ми (парламент) політичний орган, ми не дипломатичний орган, тому ми маємо право прийняти жорстку заяву (щодо виборів президента РФ)... Завтра ці постанови не будуть голосуватись, а в п’ятницю такий день — усі розуміють, я не думаю, що теж голосуватися не буде. Дуже хотілося б, щоб було знайдене порозуміння і в перший пленарний день через тиждень ми би могли проголосувати”, — заявив Кривенко.

“Закон про національну безпеку і оборону нажаль завтра теж голосуватися не буде, бо сьогодні не відбулося засідання Комітету з питань нацбезпеки і оборони, який би мав внести остаточні правки в перше читання цього закону”, — додав депутат.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада на поточному пленарному тижні може визнати нелегітимними вибори президента Росії. Про це на брифінгу у понеділок повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

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