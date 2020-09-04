Нардеп рассказал, что мешает эффективной борьбе с "тенью" в АПК

"В нашем комитете рассматривается законопроект №3131, который должен ликвидировать теневые отношения в использовании сельхозземель и вводит понятие минимальной налоговой нагрузки на гектар. Отсутствие выплат будет своего года посылом всем рынкам, и такой фермер не сможет сотрудничать с крупными компаниями. Документ прямо говорит: лучше работать в белую, чем в черную", - рассказал нардеп.

Мотовииловец убежден, что после принятия закона львиная доля отечественных фермеров будут добросовестно платить налоги.

"Мы предлагаем минимальную нагрузку на гектар для того, чтобы любой фермер смог подписать аренду и без дополнительных и ненужной отчетности успешно продать свой урожай.

И нам не надо будет тогда раскрыть налоговую отчетность каждого предприятия, все его арендные отношения - как с государством так и с физическими лицами, это требует времени и больших ІТ-вложений", - подчеркнул он.

Напомним, в схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют не только "черные" фермеры, но и крупные компании, в том числе иностранные.

УНН сообщал, что американская Cargill, которая покупает у фермеров агропродукцию, а затем ее экспортирует - часто попадает в поле зрения правоохранителей именно из-за работі с фиктивными предприятиями, в результате чего страдает репутация крупной американской корпорации.

Коллеги Мотовиловца считают, что проблему можно решить путем обязательства крупных компаний проводить первичный финансовый мониторинг своих контрагентов.

Мотовиловец другого мнения. Он убежден, что это - поле деятельности для правоохранительных органов.

"Если фермеры работают с кэшем - пусть включаются правоохранители. У них есть все рычаги влияния.

Крупные компании не должны заниматься финмониторингом. Я убежден, что они и так в основном сотрудничают с надежными поставщиками, потому что для них это - это вопрос безопасности и репутации", - добавил он.