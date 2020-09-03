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В українських банках розповіли, як вирізняють добросовісних фермерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вітчизняні банки приймають рішення щодо надання кредитів позичальникам відповідно до своїх статутів та внутрішніх положень, які регулюють кредитну діяльність. Основні критерії оцінки УНН назвали у пресслужбах "ПУМБ" та "Ощадбанк", передає УНН.

В українських банках розповіли, як вирізняють добросовісних фермерів

Так, для "ПУМБ" важливо, аби позичальник відповідав таким критеріям оцінки, як: термін існування і роботи бізнесу клієнта (не менше 2-х років), позитивна репутація на ринку, стабільний розвиток бізнесу і відсутність негативних тенденцій і негативної кредитної історії.

"Якщо говорити про фермерів, то для "ПУМБ" важливо, щоб у потенційного позичальника був досвід ведення аграрного виробництва, була відсутня негативна кредитна історія, а фінансові показники були достатніми для обслуговування кредитних зобов'язань. У своїй діяльності "ПУМБ" орієнтується на аграрних виробників, які вирощують біржові культури на площі від 500 га, так як підприємства цього масштабу вже у більш належному вигляді ведуть свою фінансову і виробничу звітність, яку банк використовує для аналізу при прийнятті рішення", - розповіли у пресслужбі банку.

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У свою чергу, для "Ощадбанк" важливі фінансові показники позичальника, що підтверджують достатню платоспроможність.

"Основними показниками при здійсненні аналізу є: прибуткова діяльність, достатність власного капіталу, загальна ліквідність, рівень загального боргового навантаження (з урахуванням запиту у співвідношенні до показника EBITDA), достатність грошового потоку та можливість обслуговування боргу EBITDA", - розповіли у "Ощадбанку".

Приймаючи рішення видавати кредит фермеру чи ні, "Ощадбанк" бере до уваги термін ведення бізнесу (не менше 2 маркетингових років), достатній обсяг землі в обробітку та належне оформлення права користування нею на строк, що перевищує строк кредитування, наявність власних/орендованих виробничих активів для ведення діяльності.

"Додатковими факторами при прийнятті рішення є позитивна кредитна історія та ділова репутація, відсутність судових спорів та податкового боргу, наявність поруки власника бізнесу", - розповіли у пресслужбі банку.

Підприємства, які фігурують у судових спорах, у тому числі – за фактом фінансових махінацій, обмежені у доступі до фінансування з боку "Ощадбанку". Позитивна ділова репутація позичальника та його добросовісність є одним з ключових аспектів для банку, і входить до його обов’язкових параметрів.

"Чим більше свідчень про добросовісність потенційного клієнта, тим більше у нього шансів отримати фінансування. Позитивна кредитна історія позичальника протягом попередніх періодів, відсутність судових спорів щодо погашення кредиторської заборгованості перед контрагентами є вагомими позитивними факторами", - пояснили у "Ощадбанку".

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Водночас, у приватному секторі все не так. Великі компанії, зокрема іноземні, які надають товарні кредити - часто співпрацюють з "сірими" українськими фермерами, не проводячи жорсткої перевірки їх доброчесності. УНН повідомляв, що такі випадки були помічені, зокрема, за американською компанією Cargill, яка співпрацює з компаніями, проти яких ведеться державне розслідування, у тому числі за фактом фінансових махінацій (несплата податків, ухилення від виконання зобов'язань перед кредиторами).

У свою чергу, народні депутати переконані, що приватний бізнес, як і банки, повинен контролювати партнерів.

"Здійснювати процедури фінансового моніторингу - це не право, а обов'язок транснаціональних компаній. У протилежному випадку - в силу вступає відповідальність по закону. Мова про штрафи, які можуть сягати кількох десятків мільйонів гривень", - каже член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна.

Додамо, що Cargill оголосив пошук кредитного аналітика для перевірки контрагентів.

"На даний час ми шукаємо кредитного аналітика у команду Cargill. Цей фахівець допоможе бізнесу швидко і надійно прийняти рішення про співпрацю з конкретним контрагентом, на основі фінансової та нефінансової оцінки контрагента, забезпечуючи дотримання корпоративних вимог з управління ризиками контрагента", - йдеться у вакансії Cargill.

Крім головного обов'язку - здійснення фінансової та нефінансової оцінки контрагента, на кредитного аналітика буде покладено ряд інших зобов'язань. Наприклад - перевіряти платіжні документи, відслідковувати діючі контракти компанії і доцільність їх продовження.

У Cargill відзначили, що чекають на цю посаду на людину з вищою юридичною, фінансовою або економічною освітою, яка добре розбирається в аграрному бізнесі і має досвід аналізу бази даних реєстру судових рішень.

Також, згідно з вакансії, майбутній співробітник Cargill зобов'язаний володіти англійською мовою (вільно) і бути досвідченим користувачем ПК. Натомість, Cargill пропонує офіційне працевлаштування, привабливу зарплату, можливість професійного росту і розвитку.

При цьому відзначимо, що пошуки такого аналітика тривають у Cargill уже півроку, у зв'язку з чим компанія продовжує наштовхуватися на недобросовісних контрагентів. Одним з таких уже у 2020 році стала компанія "Рантьє" (KSG Agro), якому Cargill видав торгові кредити, незважаючи на кримінальні та адміністративні справи за фактом фінансових махінацій і ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, нещодавно уряд взяв позику у Cargill у 250 млн євро під відсотки, що вище минулорічних.

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