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В украинских банках рассказали, как отличают добросовестных фермеров

Киев • УНН

 • 23885 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Отечественные банки принимают решение о предоставлении кредитов заемщикам в соответствии со своими уставами и внутренними положениями, регулирующие кредитную деятельность. Основные критерии оценки УНН назвали в пресс-службах "ПУМБ" и "Ощадбанк", передает УНН.

В украинских банках рассказали, как отличают добросовестных фермеров

Так, для "ПУМБ" важно, чтобы заемщик соответствовал следующим критериям оценки, как: срок существования и работы бизнеса клиента (не менее 2-х лет), положительная репутация на рынке, стабильное развитие бизнеса и отсутствие негативных тенденций и негативной кредитной истории.

"Если говорить о фермерах, то для "ПУМБ" важно, чтобы у потенциального заемщика был опыт ведения аграрного производства, отсутствовала отрицательная кредитная история, а финансовые показатели были достаточными для обслуживания кредитных обязательств. В своей деятельности "ПУМБ" ориентируется на аграрных производителей, которые выращивают биржевые культуры на площади от 500 га, так как предприятия этого масштаба уже в более подобающем виде ведут свою финансовую и производственную отчетность, которую банк использует для анализа при принятии решения", - рассказали в пресс-службе банка.

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В свою очередь, для "Ощадбанка" важны финансовые показатели заемщика, подтверждающие достаточную платежеспособность.

"Основными показателями при осуществлении анализа являются: прибыльная деятельность, достаточность собственного капитала, общая ликвидность, уровень общей долговой нагрузки (с учетом запроса в соотношении к показателю EBITDA), достаточность денежного потока и возможность обслуживания долга EBITDA", - рассказали в "Ощадбанке".

Принимая решение выдавать кредит фермеру или нет, "Ощадбанк" принимает во внимание срок ведения бизнеса (не менее 2 маркетинговых лет), достаточный объем земли в обработке и надлежащее оформление права пользования на срок, превышающий срок кредитования, наличие собственных/арендованных производственных активов для ведения деятельности.

"Дополнительными факторами при принятии решения является положительная кредитная история и деловая репутация, отсутствие судебных споров и налогового долга, наличие поручительства владельца бизнеса", - рассказали в пресс-службе банка.

Предприятия, которые фигурируют в судебных спорах, в том числе - по факту финансовых махинаций, ограничены в доступе к финансированию со стороны "Ощадбанка". Положительная деловая репутация заемщика и его добросовестность является одним из ключевых аспектов для банка, и входит в его обязательные параметры.

"Чем больше свидетельств о добросовестности потенциального клиента, тем больше у него шансов получить финансирование. Положительная кредитная история заемщика в течение предыдущих периодов, отсутствие судебных споров по погашению кредиторской задолженности перед контрагентами являются весомыми положительными факторами", - пояснили в "Ощадбанке".

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В то же время, в частном секторе все не так. Крупные компании, в том числе иностранные, которые предоставляют товарные кредиты - часто сотрудничают с "серыми" украинскими фермерами, не проводя жесткой проверки их добродетели. УНН сообщал, что такие случаи были замечены, в частности, с американской компанией Cargill, которая сотрудничает с компаниями, против которых ведется государственное расследование, в том числе по факту финансовых махинаций (неуплата налогов, уклонение от выполнения обязательств перед кредиторами).

В свою очередь, народные депутаты убеждены, что частный бизнес, как и банки, должен контролировать партнеров.

"Осуществлять процедуры финансового мониторинга - это не право, а обязанность транснациональных компаний. В противном случае - в силу вступает ответственность по закону. Речь о штрафах, которые могут достигать нескольких десятков миллионов гривен", - говорит член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина.

Добавим, что Cargill объявил о поиске кредитного аналитика для проверки контрагентов.

"В настоящее время мы ищем кредитного аналитика в команду Cargill. Этот специалист поможет бизнесу быстро и надежно принять решение о сотрудничестве с конкретным контрагентом на основе финансовой и нефинансовой оценки контрагента, обеспечивая соблюдение корпоративных требований по управлению рисками контрагента", - говорится в вакансии Cargill .

Кроме главной обязанности - осуществления финансовой и нефинансовой оценки контрагента, на кредитного аналитика будет возложено ряд других обязательств. Например - проверять платежные документы, отслеживать действующие контракты компании и целесообразность их продолжения.

В Cargill отметили, что ожидают на эту должность на человека с высшим юридическим, финансовым или экономическим образованием, который хорошо разбирается в аграрном бизнесе и имеет опыт анализа базы данных реестра судебных решений.

Также, согласно вакансии, будущий сотрудник Cargill обязан владеть английским языком (свободно) и быть опытным пользователем ПК. Зато, Cargill предлагает официальное трудоустройство, привлекательную зарплату, возможность профессионального роста и развития.

При этом отметим, что поиски такого аналитика продолжаются в Cargill уже полгода, в связи с чем компания продолжает наталкиваться на недобросовестных контрагентов. Одним из таких уже в 2020 году стала компания "Рантье" (KSG Agro), которому Cargill выдал торговые кредиты, несмотря на уголовные и административные дела по факту финансовых махинаций и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, недавно правительство взяло ссуду в Cargill в 250 млн евро под проценты, которые выше прошлогодних.

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