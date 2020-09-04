Нардеп розповів, що заважає ефективній боротьбі із "тінню" в АПК

"У нашому комітеті розглядається законопроект №3131, який має ліквідувати тіньові відносини у використанні сільгоспземель та вводить поняття мінімального податкового навантаження на гектар. Відсутність сплат буде свого року посилом усьому ринку, і такий фермер не зможе співпрацювати з великими компаніями. Документ прямо говорить: краще працювати в білу, ніж в чорну", - розповів нардеп.

Мотовиловець переконаний, що після прийняття закону левова частка вітчизняних фермерів будуть сумлінно платити податки.

"Ми пропонує мінімальне навантаження на гектар для того, щоб будь-яких фермер зміг підписати оренду і без додатковї і непотрібної звітності успішно продати свій урожай.

І нам не треба буде тоді розкрити податкову звітність кожного підприємства, всі його орендні відносини – як з державою так і з фізичними особами, це потребує часу і великих ІТ-вкладень", - підкреслив він.

Нагадаємо, у схемах ухилення від сплати податків фігурують не тільки "чорні" фермери, а й великі компанії, зокрема іноземні.

УНН повідомляв, що американська Cargill, яка купує у фермерів агропродукцію, а потім її експортує - часто потрапляє в поле зору правоохоронців саме через роботу з фіктивними підприємствами, внаслідок чого страждає репутація великої американської корпорації.

Колеги Мотовиловця вважають, що проблему можна вирішити шляхом зобов’язання великих компаній проводити первинний фінансовий моніторинг своїх контрагентів.

Мотовиловець іншої думки. Він переконаний, що це – поле діяльності для правоохоронців.

"Якщо фермери працюють з кешем – нехай включаються правоохоронці. У них є всі важелі впливу.

А великі компанії не повинні займатися фінмоніторингом. Я переконаний, що вони і так, здебільшого, співпрацюють із надійними постачальниками, бо для них це - це питання безпеки і репутації", - додав він.