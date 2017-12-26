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Нардеп рассказал о роли посреднических фирм при регистрации лекарств в Украине

Киев • УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Когда речь идет о регистрации лекарств сомнительного качества, то консалтинговые компании, привлекаемые производителем, фактически выполняют роль посредника для “передачи взяток” чиновникам. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Мусий.

Нардеп рассказал о роли посреднических фирм при регистрации лекарств в Украине

“Я думаю, что консалтинговые компании в этих процессах (регистрации сомнительных лекарств — ред.) — это посредники между фармфирмами для занесения денег чиновникам и сокрытия той или иной информации, к сожалению”, — сказал политик.

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В Украине регистрацией лекарств занимается Государственный экспертный центр Минздрава. По словам О.Мусия, этот Центр является “очень закрытой структурой”, которая даже министру отказывает в предоставлении объективной информации о лекарственных препаратах.

“Когда я был министром здравоохранения, я просил для ознакомления досье на один медицинский препарат, потому что было много жалоб на его побочные действия. И ГЭЦ мне как министру отказал в предоставлении информации.

Недопустимо, чтобы от украинцев скрывали данные о побочных действиях лекарств. Общую информацию (кроме коммерческой) должны иметь все”, — рассказал О.Мусий.

Напомним, по данным ОО “Медицинский контроль”, количество фальсифицированных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Гослекслужба.

Добавим, что накануне стало известно об уголовном производстве по фактам незаконной регистрации лекарств. В рамках дела одному из чиновников ГЭЦ Минздрава было вручено извещение о подозрении. Фальсифицировать пытались регистрационные материалы для препарата, применяемого при анестезии.

По словам Ильи Кивы, который ранее возглавлял департамент по противодействию наркопреступности, “откаты” за регистрацию фальшивых лекарств в Украине достигают миллионов долларов.

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