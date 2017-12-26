Нардеп розповів про роль посередницьких фірм при реєстрації ліків в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Коли мова йде про реєстрацію ліків сумнівної якості, то консалтингові компанії, що залучаються виробником, фактично виконують роль посередника для “передачі хабарів” чиновникам. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Олег Мусій.
“Я думаю, що консалтингові компанії в цих процесах (реєстрації сумнівних ліків — ред.) — це посередники між фармфірмами для занесення грошей чиновникам і приховування тієї чи іншої інформації, на жаль”, — сказав політик.
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В Україні реєстрацією ліків займається Державний експертний центр МОЗ. За словами О.Мусія, цей Центр є “дуже закритою структурою”, яка навіть міністру відмовляє в наданні об’єктивної інформації про лікарські препарати.
“Коли я був міністром охорони здоров’я, я просив для ознайомлення досьє на один медичний препарат, тому що було багато скарг на його побічні дії. І ДЕЦ мені як міністру відмовив у наданні інформації.
Неприпустимо, щоб від українців ховали дані про побічні дії ліків. Загальну інформацію (крім комерційної) повинні мати всі”, — розповів О.Мусій.
Нагадаємо, за даними ГО “Медичний контроль”, кількість фальсифікованих ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Держлікслужба.
Додамо, що напередодні стало відому про кримінальне провадження за фактами незаконної реєстрації ліків. В рамках справи одному з чиновників ДЕЦ МОЗ було вручено повідомлення про підозру. Фальсифікувати намагалися реєстраційні матеріали для препарату, що застосовується при анастезії.
За словами Іллі Ківи, який раніше очолював департамент з протидії наркозлочинності, “відкати” за реєстрацію фальшивих ліків в Україні сягають мільйонів доларів.