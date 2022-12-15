Нардеп рассказал, будет ли рассмотрен законопроект о свободной торговле между Украиной и Молдовой до конца года

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“Во-первых, это нужная вещь (законопроект №0151 и внедренная Конвенция Пан-Евро-Мед - ред.). Нам давно нужно зафиксировать характер наших экономических отношений, в частности, в области торговли. И соответственно обе страны (Украина и Молдова – ред.) и правительства обеих стран, я говорю о политическом руководстве, заинтересованных в этом. И прежде всего заинтересованы рядовые граждане (…) Уместно было бы рассмотреть его до конца этого года", – сказал Швец.

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Депутат напомнил, что Рада сегодня рассматривает ряд важных законопроектов, призванных облегчить жизнь украинцев в условиях войны.

«Такие законопроекты – первоочередные. Но это не значит, что мы будем оттягивать рассмотрение проекта №0151. Как только у Верховной Рады с’появится возможность его рассмотреть – это будет выполнено безоговорочно”, - сообщил Швец.

Ранее важность внедрения Конвенции Пан-Евро-Мед подчеркивал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним

Еще в начале января 2019 года между Украиной и Европейским Союзом в двусторонней торговле началось применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

Несмотря на это, с некоторыми странами Украина до сих пор продолжает работать по договорам СНГ. В частности - с Молдовой, потому что для того, чтобы начать работу по Пан-Евро-Мед, Парламент должен принять законопроект 0151 о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле, который до сих пор находится в стенах Верховной Рады и еще не был вынесен на голосование.

Поэтому экспортеры при прохождении таможни и вынуждены пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия.