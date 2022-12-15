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Нардеп розповів, чи буде розглянутий законопроєкт про вільну торгівлю між Україною та Молдовою до кінця року

Нардеп розповів, чи буде розглянутий законопроєкт про вільну торгівлю між Україною та Молдовою до кінця року

Київ • УНН

 • 654069 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На ухвалення законопроєкту №0151 про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю є політична воля, отож щойно він з’явиться у Верховній Раді, то буде розглянутий депутатами. Про це в коментарі журналістам УНН розповів нардеп, член депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Республікою Молдова Сергій Швець.

Цитата

“По-перше, це потрібна річ (законопроєкт №0151 та Конвенція Пан-Євро-Мед, яка буде впроваджена, - ред.). Нам давно потрібно зафіксувати характер наших економічних відносин, зокрема в галузі торгівлі. І відповідно обидві країни (Україна та Молдова, - ред.) і уряди обох країн, я кажу про політичне керівництво, зацікавлені у цьому. І насамперед зацікавлені пересічні громадяни (...) Доречно було б розглянути його до кінця цього року», - сказав Швець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Пан-Євро-Мед має бути стовідсотково впроваджений": Клімкін про зовнішню торгівлю України

Депутат нагадав, що Рада сьогодні розглядає низку важливих законопроектів, покликаних полегшити життя українців в умовах війни.

«Такі законопроекти - першочергові. Але це не означає, що ми будемо відтягувати розгляд проекту №0151. Щойно у Верховної Ради з’явиться можливість його розглянути – це буде виконано беззаперечно”, - повідомив Швець.

Раніше на важливості впровадження Конвенції Пан-Євро-Мед наголошував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Нагадаємо

Ще на початку січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочалося застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Попри це, з деякими країнами Україна і досі продовжує працювати за договорами СНД. Зокрема - з Молдовою, бо для того, аби розпочати роботу за Пан-Євро-Медом, Парламент має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування.

Тому експортери під час проходження митниці і вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія.

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