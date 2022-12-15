Нардеп розповів, чи буде розглянутий законопроєкт про вільну торгівлю між Україною та Молдовою до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На ухвалення законопроєкту №0151 про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю є політична воля, отож щойно він з’явиться у Верховній Раді, то буде розглянутий депутатами. Про це в коментарі журналістам УНН розповів нардеп, член депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Республікою Молдова Сергій Швець.
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“По-перше, це потрібна річ (законопроєкт №0151 та Конвенція Пан-Євро-Мед, яка буде впроваджена, - ред.). Нам давно потрібно зафіксувати характер наших економічних відносин, зокрема в галузі торгівлі. І відповідно обидві країни (Україна та Молдова, - ред.) і уряди обох країн, я кажу про політичне керівництво, зацікавлені у цьому. І насамперед зацікавлені пересічні громадяни (...) Доречно було б розглянути його до кінця цього року», - сказав Швець.
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Депутат нагадав, що Рада сьогодні розглядає низку важливих законопроектів, покликаних полегшити життя українців в умовах війни.
«Такі законопроекти - першочергові. Але це не означає, що ми будемо відтягувати розгляд проекту №0151. Щойно у Верховної Ради з’явиться можливість його розглянути – це буде виконано беззаперечно”, - повідомив Швець.
Раніше на важливості впровадження Конвенції Пан-Євро-Мед наголошував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Нагадаємо
Ще на початку січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочалося застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).
Попри це, з деякими країнами Україна і досі продовжує працювати за договорами СНД. Зокрема - з Молдовою, бо для того, аби розпочати роботу за Пан-Євро-Медом, Парламент має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування.
Тому експортери під час проходження митниці і вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія.