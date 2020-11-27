Нардеп: об увольнении Степанова говорят только те, кто хочет вернуться в руководство Минздрава

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 19412 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 49776 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100458 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106285 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120991 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154292 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201442 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196071 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285230 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 338819 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 68966 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 48712 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 60055 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 29610 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 45343 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 338819 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 291093 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 445701 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 411544 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 394470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112796 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 191486 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 219359 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198985 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285230 просмотра
Актуальное
Нардеп: об увольнении Степанова говорят только те, кто хочет вернуться в руководство Минздрава

Нардеп: об увольнении Степанова говорят только те, кто хочет вернуться в руководство Минздрава

Киев  •  УНН

 • 26437 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сбор подписей за отставку министра здравоохранения ничто иначе как "информационная атака" тех, кто хочет вернуться в руководство Минздрава. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины Александр Качура.

“Сейчас нет у нас поддержки по увольнению Степанова. В нашей фракции („Слуга народа“ — ред.), большая часть, примерно 70% против того, чтобы продолжалась медицинская реформа в том виде, как ее представили ранее. Все, что разгоняется — это лишь информационные атаки тех людей, которые хотят вернуться в руководство Минздрава. Это я сейчас говорю о людях, которые там были (в руководстве Минздрава — ред.) не во времена Зеленского, а раньше. Есть партия „Голос“, что непосредственно касаются так называемой „медицинской реформы“. Вот они и хотят себе вернуть те позиции, на которых ранее были их представители. Сейчас у нас однозначно нет поддержки увольнения Степанова. Я хочу сказать, что наоборот. Его сейчас поддерживают после того, как Степанов первым публично заявил, не побоялся того, что реформа („медицинская реформа“ Ульяны Супрун — ред.) провальная. Он говорил, что ее надо останавливать, что ее надо пересматривать, трансформировать, ведь это фактически уничтожение медицины. Вот благодаря этому его поддерживает фракция. Если он в любой момент скажет, что надо реформу („медицинскую реформу“ Ульяны Супрун — ред.) продолжать, то это и станет катализатором для того, чтобы необходимое количество подписей было собрано и в этом случае он может быть уволен”, - отметил Александр Качура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская об отставке Степанова: менять человека, которого воспринимает медицинское сообщество — недопустимо

Также Качура отметил уважение к Степанову со стороны представителей медицины.

“Все знают о положительном отношении к нему (министру здравоохранения Максиму Степанову — ред.) всех известных врачей, светил медицины. Он первый министр, который начал советоваться с врачами „на земле“, как говорят, непосредственно в медицине. Он советуется как принимать то или иное решение — это хороший знак. То, что в отношении него происходят информационные атаки, то мы понимаем, что это целенаправленная кампания”, - отметил нардеп.

Отметим, в начале ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская реформа во времена, когда Министерство здравоохранения Украины возглавляла Ульяна Супрун - это какая-то "дикая" имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах.

Добавим, что УНН сегодня сообщал со ссылкой на собственные источники во фракции “Слуга народа”, что сейчас глава Министерства здравоохранения Максим Степанов может спокойно продолжать выполнять свои обязанности не заботясь из-за угрозы отставки, ведь голосов за его отставку нет.

Отметим, что сам министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сбор подписей за его отставку “уже давно национальная забава фракции Голос”.

Также УНН писал, что бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, по информации осведомленных источников, "проталкивает" на должность Татьяну Думенко, которая до недавнего времени возглавляла Государственный экспертный центр Минздрава.

О Думенко известно, что она является фигурантом уголовного производства о нанесении ущерба государству на сумму около 1,5 млн грн. Суды по делу продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы