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Нардеп: про звільнення Степанова говорять лише ті, хто хоче повернутися в керівництво МОЗ

Нардеп: про звільнення Степанова говорять лише ті, хто хоче повернутися в керівництво МОЗ

Київ • УНН

 • 26449 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Збір підписів за відставку міністра охорони здоров’я ніщо інакше як “інформаційна атака” тих, хто хоче повернутися в керівництво МОЗ. Про це УНН розповів народний депутат України Олександр Качура.

“Зараз немає в нас підтримки щодо звільнення Степанова. У нашій фракції („Слуга народу“ — ред.), більша частина, приблизно 70% проти того, щоб продовжувалася медична реформа в тому вигляді, як її подали раніше. Все, що розганяється — це лише інформаційні атаки тих людей, які хочуть повернутися у керівництво МОЗ. Це я зараз кажу за людей, які там були (у керівництві МОЗ — ред.) не за часів Зеленського, а раніше. Є партія „Голос“, які були безпосередньо дотичні до так званої „медичної реформи“. От вони й хочуть собі повернути ті позиції, на яких були раніше їхні представники. Зараз у нас однозначно немає підтримки звільнення Степанова. Я хочу сказати, що навпаки. Його зараз підтримують після того, як Степанов першим публічно заявив, не побоявся цього, що реформа („медична реформа“ Уляни Супрун — ред.) провальна. Він говорив, що її треба зупиняти, що її треба переглядати, трансформувати, адже це фактично знищення медицини. От завдяки цьому його підтримує фракція. Якщо він у будь-який момент скаже, що треба реформу („медичну реформу“ Уляни Супрун — ред.) продовжувати, то це якраз і стане каталізатором для того, щоб необхідна кількість підписів була зібрана й у цьому випадку він може бути звільненим”, — зазначив Олександр Качура.

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Також Качура відзначив повагу до Степанова з боку представників медицини.

“Всі знають позитивне ставлення до нього (міністра охорони здоров’я Максима Степанова — ред.) всіх відомих лікарів, світил медицини. Він перший міністр, який почав радитися з лікарями „на землі“, як кажуть, безпосередньо в медицині. Він радиться як приймати те, чи інше рішення — це хороший знак. Те, що стосовно нього відбуваються інформаційні атаки, то ми розуміємо, що це цілеспрямована кампанія”, — відзначив нардеп.

Зазначимо, що на початку листопада глава МОЗ Максим Степанов заявив, що медична реформа за часів, коли Міністерство охорони здоров’я України очолювала Уляна Супрун — це якась “дика” імплементація нормальної системи охорони здоров’я, яка існує в різних країнах.

Додамо, що УНН сьогодні повідомляв, з посиланням на власні джерела в фракції “Слуга народу”, що наразі очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов може спокійно продовжувати виконувати свої обов’язки не переймаючись через загрозу відставки, адже голосів за його відставку немає.

Зазначимо, що сам міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що збір підписів за його відставку “вже давно національна забава фракції Голос”.

Також УНН писав, що колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, за інформацію обізнаних джерел, “проштовхує” на посаду Тетяну Думенко, яка донедавна очолювала Державний експертний центр МОЗ.

Про Думенко відомо, що вона є фігурантом кримінального провадження щодо нанесення збитків державі на близько 1,5 млн грн. Суди у справі тривають.

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