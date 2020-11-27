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Супрун 2.0: колишня очільниця МОЗ активно “проштовхує” свого кандидата на посаду міністра

Супрун 2.0: колишня очільниця МОЗ активно “проштовхує” свого кандидата на посаду міністра

Київ • УНН

 • 35561 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун намагається “проштовхнути” свого кандидата на посаду міністра охорони здоров’я. Йдеться про ексдиректора Державного експертного центру Тетяну Думенко, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

“Ситуація напружена. Чинний міністр працює, а на його місце вже приміряють іншу кандидатуру. Тетяна Думенко абсолютно людина Супрун. І колишня в.о. міністра всіма силами її проштовхує. У них спільне бачення, спільна позиція і щодо долі медичної реформи, і щодо, зокрема, клінічних випробувань ліків. Не беруся оцінювати фаховість Думенко, але таке наполегливе її проштовхування з боку Супрун не додає їй плюсів в очах багатьох і урядовців, і фахівців медичної галузі”, — розповів про ситуацію співрозмовник у Кабміні, обізнаний у ситуації.

Про Тетяну Думенко відомо, що вона очолила ДЕЦ у 2016 році за результатами конкурсного відбору. У листопаді цього року у неї завершився термін дії другого трудового договору на посаді керівника.

За час своєї роботи Думенко стала об’єктом слідства та судових розглядів.

Так, у 2019 році кримінальне провадження було розпочато Державним бюро розслідувань. Силовики запідозрили Думенко у службовій недбалості, яка завдала збитків державі на майже 1,5 млн через сплату завищеної оренди за приміщення у Києві. Тоді сама Думенко і Супрун назвали провадження тиском. Супрун активно захищала Думенко, назвавши справу сфабрикованою та помстою “за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах”. За словами Супрун, Думенко зруйнувала схеми наживи на реєстрації лікарських засобів.

Підтримувала Супрун Думенко і під час судового розгляду, коли останню намагалися відсторонити від посади. Сама Думенко активно дякувала Супрун за підтримку. Судовий розгляд по суті справи ще триває.

Окрім того, про Думенко відомо, що вона схвалює проведення клінічних випробувань ліків в Україні, які також активно підтримувала Уляна Супрун.

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