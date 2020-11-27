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Супрун 2.0: бывшая глава Минздрава активно "проталкивает" своего кандидата на должность министра

Супрун 2.0: бывшая глава Минздрава активно "проталкивает" своего кандидата на должность министра

Киев  •  УНН

 • 35556 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун пытается "протолкнуть" своего кандидата на должность министра здравоохранения. Речь идет об экс-директоре Государственного экспертного центра Татьяне Думенко, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

"Ситуация напряженная. Действующий министр работает, а на его место уже примеряют другую кандидатуру. Татьяна Думенко абсолютно человек Супрун. И бывшая и.о. министра всеми силами ее проталкивает. У них общее видение, общая позиция и относительно судьбы медицинской реформы, и по, в частности, клиническим испытаниям лекарств. Не берусь оценивать профессионализм Думенко, но такое настойчивое ее проталкивание со стороны Супрун не добавляет ей плюсов в глазах многих и чиновников, и специалистов медицинской отрасли", - рассказал о ситуации источник в Кабмине, осведомленный в ситуации.

О Татьяне Думенко известно, что она возглавила ДЭЦ в 2016 году по результатам конкурсного отбора. В ноябре этого года у нее закончился срок действия второго трудового договора на должности руководителя.

За время своей работы Думенко стала объектом следствия и судебных разбирательств.

Так, в 2019 году уголовное производство было начато Государственным бюро расследований. Силовики заподозрили Думенко в служебной халатности, которая нанесла ущерб государству в почти 1,5 млн из-за уплаты завышенной аренды за помещение в Киеве. Тогда же Думенко и Супрун назвали производство давлением. Супрун активно защищала Думенко, назвав дело сфабрикованным и местью "за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах". По словам Супрун, Думенко разрушила схемы наживы на регистрации лекарственных средств.

Поддерживала Супрун Думенко и во время судебного разбирательства, когда последнюю пытались отстранить от должности. Сама Думенко активно благодарила Супрун за поддержку. Судебное разбирательство по существу дела продолжается.

Кроме того, о Думенко известно, что она одобряет проведение клинических испытаний лекарств в Украине, которые также активно поддерживала Ульяна Супрун.

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