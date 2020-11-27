Думенко, яку Супрун просуває на посаду очільника МОЗ, все ще підсудна

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите за підозрою у завданні збитків державі на суму майже 1,5 млн грн.

“Справа вже знаходиться на розгляді, але більше вам нічого по суті сказати не можу, адже сторона обвинувачень та сторона захисту доводять суду свої аргументи. Наші аргументи я вам говорити не буду, це буде прописано в рішенні суду. Є адвокатська таємниця. Тому, я не маю права оголошувати”, — повідомив Безпалий.

Судовий розгляд відбувається у Солом’янському райсуді Києва і наступне засідання заплановане на грудень.

Нагадаємо, кримінальне провадження, про яке йдеться, було відкрите у 2019 році.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що через неналежне виконання своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них, керівництво ДП “Державний експертний центр МОЗ України” вчинило службову недбалість, що призвело до неефективного використання ввіреного майна та, як наслідок, завдання матеріальної шкоди держпідприємству на суму понад 1,4 мільйона гривень. Ці висновки було підтверджено ревізією Держаудитслужби та висновками судово-економічної експертизи.

Тетяні Думенко було оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН з посиланням на власні джерела, колишня в.о. керівника МОЗ Уляна Супрун докладає зусиль для просування Думенко на посаду міністра охорони здоров’я. Співрозмовник підкреслив, що Супрун і Думенко стоять на однакових позиціях у питаннях бачення майбутнього української медичної галузі.