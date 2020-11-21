Збір підписів за мою відставку вже давно національна забава фракції Голос - Степанов

“Щодо новин щодо збору підписів, фракція „Голос“ почала їх збирати через два тижні як мене було призначено (на посаду міністра охорони здоров’я — ред.) у них така національна забава, хоч інші пакості не роблять. Це було б дійсно проблематика, якщо б фракція „Голос“ підтримувала мене, виходячи із цінностей цієї фракції і партії, виходячи з того, як вони знущалися, деякі представники, в тому числі той представник, який у вас знаходиться у студії (нардеп від фракції „Голос“ Ольга Стефанишина — ред.), як вони знущалися і розвалювали всю систему охорони здоров’я. Ми побачили це на початку епідемії, у якому стані воно все було”, — зазначив міністр.

У свою чергу нардеп від фракції “Голос” Ольга Стефанишина зауважила, що постанову про відставку Максима Степанова підписали майже всі фракції в парламенті і “Слуги народу”, і “Європейська солідарність”.

“Я зараз займаюся тим, щоб рятувати українців і надавати їм медичну допомогу, а не займаюся тим, щоб ходити і розбиратися чому хтось підписав, а хтось не підписав, чому це робить фракція „Голос“ або якась інша політична сила. Вони граються у політичні ігри вже більше 6 місяців без жодної, навіть, теоретичної допомоги у боротьбі із COVID-19 і займаються оцими дурницями, якими вони займаються, я маю на увазі ті люди, про яких я сказав. Розбиратися чому вони збирають підписи, нехай збирають, я ж кажу — це перетворилося на якусь національну забаву їм так здається, принаймні”, — додав Степанов.

Нагадаємо, медична спільнота України вже зверталася до Президента України та народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлювалися на підтримку Максима Степанова.

Так, інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявляла, що звільняти міністра охорони здоров’я Максима Степанова в умовах боротьби з пандемією COVID-19 недопустимо.