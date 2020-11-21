Збір підписів за мою відставку вже давно національна забава фракції Голос - Степанов

ukru
Ексклюзив
08:45 • 22873 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 53942 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 103261 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107655 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115204 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118587 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105911 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112904 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91987 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102518 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
4 м/с
72 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 42028 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 79904 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102505 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 106077 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 78043 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 103269 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 25085 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108699 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331604 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 8261 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94835 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117716 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117687 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114203 перегляди
Актуальне
Збір підписів за мою відставку вже давно національна забава фракції Голос - Степанов

Збір підписів за мою відставку вже давно національна забава фракції Голос - Степанов

Київ • УНН

 • 21302 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав “національною забавою" фракції “Голос” збір підписів за його відставку з посади міністра. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.

“Щодо новин щодо збору підписів, фракція „Голос“ почала їх збирати через два тижні як мене було призначено (на посаду міністра охорони здоров’я — ред.) у них така національна забава, хоч інші пакості не роблять. Це було б дійсно проблематика, якщо б фракція „Голос“ підтримувала мене, виходячи із цінностей цієї фракції і партії, виходячи з того, як вони знущалися, деякі представники, в тому числі той представник, який у вас знаходиться у студії (нардеп від фракції „Голос“ Ольга Стефанишина — ред.), як вони знущалися і розвалювали всю систему охорони здоров’я. Ми побачили це на початку епідемії, у якому стані воно все було”, — зазначив міністр.

У свою чергу нардеп від фракції “Голос” Ольга Стефанишина зауважила, що постанову про відставку Максима Степанова підписали майже всі фракції в парламенті і “Слуги народу”, і “Європейська солідарність”.

“Я зараз займаюся тим, щоб рятувати українців і надавати їм медичну допомогу, а не займаюся тим, щоб ходити і розбиратися чому хтось підписав, а хтось не підписав, чому це робить фракція „Голос“ або якась інша політична сила. Вони граються у політичні ігри вже більше 6 місяців без жодної, навіть, теоретичної допомоги у боротьбі із COVID-19 і займаються оцими дурницями, якими вони займаються, я маю на увазі ті люди, про яких я сказав. Розбиратися чому вони збирають підписи, нехай збирають, я ж кажу — це перетворилося на якусь національну забаву їм так здається, принаймні”, — додав Степанов.

Нагадаємо, медична спільнота України вже зверталася до Президента України та народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлювалися на підтримку Максима Степанова.

Так, інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявляла, що звільняти міністра охорони здоров’я Максима Степанова в умовах боротьби з пандемією COVID-19 недопустимо

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92