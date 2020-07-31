“Недоречна політична гра”: медспільнота розкритикувала можливе звільнення очільника МОЗ Степанова

Постанова, ініційована певними депутатами, про звільнення Степанова с посади викликала велику критику та активне обговорення у соцмережах. Так, заступник директора українського Інституту політики, політичний експерт Владислав Дзівідзінський оцінює можливе відсторонення Степанова як недоречну політичну інтригу.

“Заяви та звернення про ганебні явища в медицині від найавторитетніших представників медичної спільноти до вищих керівників держави це відносно рідкісне явище. Це скоріше свідчить про наявність проблем, які турбують професійну медичну спільноту, що стала заручником політичної кон'юнктури та впливу окремих осіб на очільника МОЗ Максима Степанова”, — коментує Владислав Дзівідзінський.

Голова правління ГО "Платформа Здоров'я" Тимофій Бадіков у своєму блозі зазначив, що вважає доцільним подальше перебування керівника МОЗ на посаді. За його словами, згода Степанова взяти на себе відповідальність очолити міністерство в настільки критичний для охорони здоров’я період, — це крок, що заслуговує на повагу.

"Бачу в цій ситуації більше політичної складової, ніж хоч якихось переваг для медичної системи України. Вітчизняна медицина з головою занурена в боротьбу з пандемією COVID-19 і водночас "розгрібає" виклики реформування медичної системи… Не варто чекати, що за декілька місяців будь-хто на посаді міністра зможе скопом виправляти помилки, боротися з викликами та робити чітко скоординовані рухи вперед. Країна не може бути експериментальним стартапом – вартість помилок надто велика", — пише Тимофій Бадіков.

На думку політичного експерта Володимира Волі, опоненти Степанова у такий спосіб намагаються заробити політичні бали, апелюючи до думки тих, хто не задоволений карантином.

“Вважаю критику діяльності М. Степанова неконструктивною, тим паче вона зовсім не пов’язана з фаховими управлінськими оцінками” — коментує Володимир Воля.

На своїй сторінці в соцмережі політолог та журналіст Кирил Сазонов зазначив, що міністр має прямий зв’язок не лише з закладами охорони здоров’я, але й з провідними хірургами та спеціалістами різних галузей.

“Кажуть, що тільки за Степанова нормально запрацювала комунікація між міністерством і медиками. І що зараз міністерство їх слухає і, що не менш важливо, чує. Особисте враження — міністр дійсно в курсі ситуації у галузі. Так що зворотний зв'язок з лікарями працює. Що абсолютно правильно”, — зазначив експерт.

Своєю думкою також поділився лікар-психіатр Семен Глузман: “В основі конфлікту — жодних таємниць. Новий міністр М. Степанов є невигідним та небезпечним для Уляни Супрун, що досі присутня в українській політиці, та її численним “супрунятам”. М. Степанов — не мрійник, а активний та розумний менеджер. Він прийшов в міністерство без своєї команди і формує її в ході своєї роботи. Це людина, яка має наміри з розвалин, залишеними Супрун, створити ефективну систему охорони здоров’я. І не англійську, французьку, голандську, — а українську. Так, це можливо. Навіть з обмеженими фінансами”.

Лікар Сергій Дубров стверджує, що зміна міністра гарантовано призведе до паралічу роботи міністерства на кілька місяців і першими постраждають це наші лікарі та пацієнти.

“За чотири місяці міністру багато вдалося. Незважаючи на пандемію, в Україні нарешті розпочали трупну трансплантацію органів, збільшено виплати за пакетами фінансування від НЗСУ на лікування інсульту та інфаркту, розроблено та представлено концепцію реформи екстреної медичної допомоги”, — наголошує Сергій Дубров.

Прокоментувала це питання й заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська, яка вважає, що на Степанова чиниться політичний тиск. В своєму коментарі вона висловила думку, що чинний очільник МОЗ невигідний “грантоїдам”.

“У так званих “грантоїдів”, що ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з державою, оскільки вони тривалий час отримували доходи від платників податків інших країн. Це люди, які отримують гранти, без профільної освіти. Вони працюють в різних громадських організація і отримую абсолютно неадекватні доходи в нашій жебрацькій державі. Йдеться про тисячі доларів на нібито боротьбу, наприклад, з ВІЛ-інфекцією, по якій ми лідируємо, або з корупцією. І ці люди отримують державні посади й розказують нам з трибуни про подвиги, а насправді збитки в галузі медицини фатальні”, — заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська.