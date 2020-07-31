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&quot;Неуместный политическая игра&quot;: медспильнота раскритиковала возможное увольнение главы Минздрава Степанова

&quot;Неуместный политическая игра&quot;: медспильнота раскритиковала возможное увольнение главы Минздрава Степанова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Медики и эксперты выступили в защиту действующего министра здравоохранения Максима Степанова и требуют предоставить ему возможность закончить реформирования медицинской системы, которое только сейчас набирает обороты, передает УНН.

Постановление, инициированная определенными депутатами, об освобождении Степанова с должности вызвала большую критику и активное обсуждение в соцсетях. Так, заместитель директора украинского Института политики, политический эксперт Владислав Дзивидзинський оценивает возможное отстранение Степанова как неуместную политическую интригу.

"Заявления и обращения о позорные явления в медицине от самых авторитетных представителей медицинского сообщества к высшим руководителям государства это относительно редкое явление. Это скорее свидетельствует о наличии проблем, которые беспокоят профессиональную медицинскую общественность, что стала заложником политической конъюнктуры и влияния отдельных лиц на главы Минздрава Максима Степанова ", - комментирует Владислав Дзивидзинський.

Председатель правления ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в своем блоге отметил, что считает целесообразным дальнейшее пребывание руководителя Минздрава на должности. По его словам, согласие Степанова взять на себя ответственность возглавить министерство в столь критический для здравоохранения период, - это шаг, заслуживает уважения.

"Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 и одновременно" разгребает "вызовы реформирования медицинской системы ... Не стоит ждать, что через несколько месяцев любой кто на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Страна не может быть экспериментальным стартапом - стоимость ошибок слишком велика ", - пишет Тимофей Бадиков.

По мнению политического эксперта Владимира Воли , оппоненты Степанова таким образом пытаются заработать политические очки, апеллируя к мнению тех, кто не доволен карантином.

"Считаю критику деятельности М. Степанова неконструктивной, тем более она совсем не связана с профессиональными управленческими оценкам", - комментирует Владимир Воля.

На своей странице в соцсети политолог и журналист Кирилл Сазонов отметил, что министр имеет прямую связь не только с учреждениями здравоохранения, но и с ведущими хирургами и специалистами различных отраслей.

"Говорят, что только за Степанова нормально заработала коммуникация между министерством и медиками. И что сейчас министерство их слушает и, что не менее важно, слышит. Личное впечатление - министр действительно в курсе ситуации в отрасли. Так что обратная связь с врачами работает. Что абсолютно правильно ", - отметил эксперт.

Своим мнением также поделился врач-психиатр Семен Глузман : "В основе конфликта - никаких тайн. Новый министр Н. Степанов невыгодно и опасно для Ульяны Супрун, до сих пор присутствует в украинской политике, и ее многочисленным "супрунятам". М. Степанов - не мечтатель, а активный и умный менеджер. Он пришел в министерство без своей команды и формирует ее в ходе своей работы. Это человек, который намерен с развалин, оставленными Супрун, создать эффективную систему здравоохранения. И не английский, французский, голландский, - а украинский. Да это возможно. Даже с ограниченными финансами ".

Врач Сергей Дубров утверждает, что смена министра гарантированно приведет к параличу работы министерства на несколько месяцев и первыми пострадают это наши врачи и пациенты.

"За четыре месяца министру многое удалось. Несмотря на пандемию, в Украине наконец начали трупный трансплантации органов, увеличены выплаты по пакетам финансирования от НЗСУ на лечение инсульта и инфаркта, разработан и представлена концепция реформы экстренной медицинской помощи ", - отмечает Сергей Дубров.

Прокомментировала этот вопрос и заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская , которая считает, что на Степанова оказывается политическое давление. В своем комментарии она выразила мнение, что действующий глава Минздрава невыгоден "грантоедам".

"В так называемых" грантоедов ", которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством, поскольку они долгое время получали доходы от налогоплательщиков других стран. Это люди, которые получают гранты, без профильного образования. Они работают в различных общественных организация и получаю абсолютно неадекватные доходы в нашей нищенской стране. Речь идет о тысячах долларов на якобы борьбу, например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем, или с коррупцией. И эти люди получают государственные должности и рассказывают нам с трибуны о подвигах, а на самом деле убытки в области медицины роковые ", - заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

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