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Сбор подписей за мою отставку уже давно национальная забава фракции Голос - Степанов

Сбор подписей за мою отставку уже давно национальная забава фракции Голос - Степанов

Киев  •  УНН

 • 21292 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал "национальной забавой" фракции "Голос" сбор подписей за его отставку с должности министра. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Относительно новостей по сбору подписей, фракция "Голос" начала их собирать через две недели как я был назначен (на должность министра здравоохранения - ред.) У них такая национальная забава, хоть другие пакости не делают. Это была бы действительно проблематика, если бы фракция "Голос" поддерживала меня, исходя из ценностей этой фракции и партии, исходя из того, как они издевались, некоторые представители, в том числе тот представитель, что у вас находится в студии (нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина - ред.), как они издевались и разваливали всю систему здравоохранения. Мы увидели это в начале эпидемии, в каком состоянии оно все было", - отметил министр.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что постановление об отставке Максима Степанова подписали почти все фракции в парламенте и "Слуги народа", и "Европейская солидарность".

"Я сейчас занимаюсь тем, чтобы спасать украинцев и оказывать им медицинскую помощь, а не занимаюсь тем, чтобы ходить и разбираться почему кто-то подписал, а кто-то не подписал, почему это делает фракция "Голос" или любая другая политическая сила. Они играют в политические игры уже более 6 месяцев без всякой даже теоретической помощи в борьбе с COVID-19 и занимаются этими глупостями, которыми они занимаются, я имею в виду те люди, о которых я сказал. Разбираться почему они собирают подписи, пусть собирают, я же говорю - это превратилось в какую-то национальную забаву им так кажется, по крайней мере", - добавил Степанов.

Напомним, медицинское сообщество Украины уже обращалась к Президенту Украины и народным депутатам с просьбой оставить главу Министерства здравоохранения Максима Степанова в должности и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов.

Добавим, что врачи уже неоднократно высказывались в поддержку Максима Степанова.

Так, инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что увольнять министра здравоохранения Максима Степанова в условиях борьбы с пандемией COVID-19 недопустимо.

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