Голубовська про відставку Степанова: змінювати людину, яку сприймає медична спільнота - недопустимо

“Я коли 30 років тому прийшла на роботу, до кожного ліжка був підведений кисень. Де воно ділося? Зникло за цей час. Я вам хочу сказати, що 3% ВВП — це не життєздатність. Ми тут просто виживаємо і все. І наші горе-реформатори заклали 5% ВВП, а підписала (колишня очільниця МОЗ Уляна) Супрун скільки? 3% ВВП. Порушивши свій закон. Степанов перший міністр, який відстоював (5% ВВП — ред.). Ви пригадуєте, який був тиск на нього. Він сказав: “Я не підпишу бюджет з менш ніж 5 або 6% ВВП. Я хочу сказати, що ці обливають брудом, але нічого більше радикального, грамотного не можуть сказати. Такого безладу з кадрами який стався за останні 5 років я не бачила. Пішли з міністерства, „повимивали“ всіх ключових спеціалістів, понабирали геологів, економістів, без профільної освіти, які нам за 5 років з вами, українці, не створили жодного осудного протоколу. Окрім протоколу екстреної медичної допомоги за яким ми з вами повинні телефонувати, коли нас укусить тихоокеанська медуза. З номером телефону. Знущання таке! Це єдиний протокол, який за 5 років вже врятував тисячі українців. Протокол складний. Я, як людина, яка зробила багато нормативних документів, в тому числі — на міжнародному рівні, знаю як це працює. Написати — це одне. А вивчити, імплементувати, навчити всю Україну. У нас зараз допомогу надають і гінекологи, і онкологи, і хто в завгодно. Для них це все нове. Це щоденна тяжка праця. Та ніколи б у нас не було ніякого протоколу. Це голослівні звинувачення. Це політиканство і змінювати людину, яку сприймає медична спільнота, яку поважають у медичному середовищі, в такому жахітті в яке ми заходимо лише зараз, я вважаю, що це недопустимо. Я сподіваюся, що нас почують”, — емоційно зазначила Голубовська.

Також інфекціоніст розповіла про проблеми медицини, які з’явилися за 5 останніх років.

“Знаєте, я, як людина, яка зараз працює у цьому всьому, розумію й знаю проблеми, що сталися за ці 5 років. Я хочу сказати Вам послідовно: кисню не вистачає кругом. У жодній, у тому числі, розвинутій країні. Якщо ви знаєте, всі розвинуті країни кого госпіталізували? Вони госпіталізували не просто хворих, а тих хворих, які вже задихаються. Нас ще ліжка (ліжка з підведеним киснем — ред.) рятують від смертності, вона в нас значно нижча. Горе-реформатори нам вирішили скоротити, закрити „наглухо“ всі лікарні, адже „будуть возити за 200 кілометрів хворих, які задихаються“. Я вам хочу нагадати недавню історію. Декілька днів хотіли повезти хворого в якийсь райцентр з якоїсь лікарні. Так через 10 кілометрів „швидка“ розвернулася й повезла назад його. Я їздила консультувала, ми його „витягнули“, врятували, адже ні доріг, ні обладнання. Розуміли, що просто туди не довезуть. Люди за 200 кілометрів залишилися взагалі без медичної допомоги. Це хто зробив? Степанов? До інфекційних клінік (відношення — ред.) Цих горе-реформаторів... я вважаю взагалі це злочином проти держави. „Заклали фінансування. Гроші йдуть за пацієнтом“. Значить, жоден інфекційний стаціонар не зміг би законтрактуватися з Національною службою здоров’я. Вони б не отримали фінансування. Це зараз знають усі. Хто кого запитував? Якого спеціаліста запитали, коли приймали такі кричущі рішення приймали?”, — відзначила Ольга Голубовська.

Нагадаємо, що вчора Ольга Голубовська заявила, що Україні необхідний повний локдаун на три тижні.