Голубовская об отставке Степанова: менять человека, которого воспринимает медицинское сообщество - недопустимо

“Я когда 30 лет назад пришла на работу, к каждой кровати был подведен кислород. Куда оно делось? Исчезло за это время. Я вам хочу сказать, что 3% ВВП — это не жизнеспособность. Мы здесь просто выживаем и все. И наши горе-реформаторы заложили 5% ВВП, а подписала (бывшая руководительница Минздрава Ульяна) Супрун сколько? 3% ВВП. Нарушив свой закон. Степанов первый министр, который отстаивал (5% ВВП — ред.). Вы помните, какое было давление на него. Он сказал: “Я не подпишу бюджет менее чем 5 или 6% ВВП. Я хочу сказать, что эти обливают грязью, но ничего больше радикального, грамотного не могут сказать. Такого беспорядка с кадрами который произошел за последние 5 лет я не видела. Ушли из министерства, „повымывали“ всех ключевых специалистов, набрали геологов, экономистов, без профильного образования, нам за 5 лет с вами, украинцы, не создали ни одного вменяемого протокола. Кроме протокола экстренной медицинской помощи по которому мы с вами должны звонить, когда нас укусит тихоокеанская медуза. С номером телефона. Издевательства такое! Это единственный протокол, который за 5 лет уже спас тысячи украинцев. Протокол сложный. Я, как человек, который сделал много нормативных документов, в том числе — на международном уровне, знаю как это работает. Написать — это одно. А изучить, имплементировать, научить всю Украину. У нас сейчас помощь оказывают и гинекологи, и онкологи, и кто угодно. Для них это все новое. Это ежедневная тяжелая работа. И никогда у нас не было никакого протокола. Это голословные обвинения. Это политиканство и менять человека, которого воспринимает медицинское сообщество, которую уважают в медицинской среде, в таком ужасе в которое мы заходим только сейчас, я считаю, что это недопустимо. Я надеюсь, что нас услышат”, — эмоционально отметила Голубовская.

Также инфекционист рассказала о проблемах медицины, которые появились за 5 последних лет.

“Знаете, я, как человек, который сейчас работает в этом всем, понимаю и знаю проблемы, которые произошли за эти 5 лет. Я хочу сказать Вам последовательно: кислорода не хватает кругом. Ни в одной, в том числе, развитой стране. Если вы знаете, все развитые страны кого госпитализировали? Они госпитализированы не просто больных, а тех больных, которые уже задыхаются. Нас еще кровати (кровати с подведенным кислородом — ред.) спасают от смертности, она у нас значительно ниже. Горе-реформаторы нам решили сократить, закрыть „наглухо“ все больницы, ведь „будут возить за 200 километров больных, которые задыхаются“. Я вам хочу напомнить недавнюю историю. Несколько дней хотели увезти больного в какой-то райцентр с какой-то больницы. Так через 10 километров „скорая“ развернулась и повезла обратно его. Я ездила консультировала, мы его „вытянули“, спасли, ведь ни дорог, ни оборудования. Понимали, что просто туда не довезут. Люди в 200 километрах остались вообще без медицинской помощи. Это кто сделал? Степанов? К инфекционным клиникам (отношение — ред.) этих горе-реформаторов... я считаю вообще это преступлением против государства. „Заложили финансирование. Деньги идут за пациентом“. Значит, ни один инфекционный стационар не смог бы сделать контракт с Национальной службой здоровья. Они бы не получили финансирования. Это сейчас знают все. Кто кого спрашивал? Какого специалиста спросили, когда принимали такие вопиющие решение принимали?”, — отметила Ольга Голубовская.

Напомним, что вчера Ольга Голубовская заявила, что Украине необходим полный локдаун на три недели.