Нардеп объяснил, что заставляет украинцев экономить на продуктах

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня около 30% украинцев покупают свежее мясо, овощи и фрукты в магазинах низких цен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко со ссылкой на данные исследования ритейл-аудита Nielsen Nielsen, передает УНН.