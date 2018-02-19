Нардеп объяснил, что заставляет украинцев экономить на продуктах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня около 30% украинцев покупают свежее мясо, овощи и фрукты в магазинах низких цен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко со ссылкой на данные исследования ритейл-аудита Nielsen Nielsen, передает УНН.
"Около 30% украинцев покупают свежее мясо, овощи и фрукты в магазинах низких цен. Считаю, что реально дешевые продукты сегодня покупают куда больше наших соотечественников. На такие выводы меня наталкивает существования точек продажи просроченной продукции не на каждом рынке страны. И что самое обидное, люди сознательно идут на приобретение такого товара, чтобы сэкономить", - отметил нардеп.
В свою очередь производители продуктов продолжают искать пути оптимизации затрат на конечный товар, написал нардеп.
"Здесь целесообразно вспомнить катастрофически растущие показатели импорта пальмового масла в Украину. С его помощью как раз уменьшают молочные товары", - пояснил С.Тригубенко.
Маркетологи также подстроились под настроения и кошелек отечественного потребителя, сообщил нардеп.
"Если раньше со всех сторон наше внимание привлекали рекламными лозунгами о качестве или эксклюзивность, то сегодня главный ориентир - цена. И от известных компаний в рекламных роликах можно услышать обещание снизить цену, либо вернуть деньги, если "вы найдете товар, дешевле, чем у нас", - написал С.Тригубенко.
Украинцы вынуждены экономить на качественной пищи по ряду объективных факторов, один из которых - отменение госрегулирования цен на соцпродукты, сообщил С.Тригубенко.
"А относительно объективных данных, то экономить украинцев сегодня заставляет ряд факторов. Среди них - отмена госрегулирования цен на социальные продукты. Об опасности значительного подорожания продуктов питания повседневного обихода Правительство предупреждали и эксперты, и политики. Нас пока не услышали... Будем продолжать работать в этом направлении", - написал нардеп.
Напомним, правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты в прошлом году. Несмотря на предостережения экспертов, которые прогнозировали значительное подорожание товаров первой необходимости, КМУ все же решился на отмену ценового контроля.
Сейчас, ряд политиков требует от правительства восстановить госрегулирование стоимости социальных продуктов.
Также напомним, за год в Украине больше всего подорожали мясо, масло и молоко.