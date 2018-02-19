Нардеп пояснив, що змушує українців економити на продуктах

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні близько 30% українців купують свіже м'ясо, овочі та фрукти у магазинах низьких цін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко із посиланням на дані дослідження рітейл-аудиту Nielsen Nielsen, передає УНН.