Нардеп пояснив, що змушує українців економити на продуктах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні близько 30% українців купують свіже м'ясо, овочі та фрукти у магазинах низьких цін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко із посиланням на дані дослідження рітейл-аудиту Nielsen Nielsen, передає УНН.
“Близько 30% українців купують свіже м’ясо, овочі та фрукти у магазинах низьких цін. Вважаю, що реально дешевші продукти сьогодні купують куди більше наших співвітчизників. На такі висновки мене наштовхує існування точок продажу простроченої продукції чи не на кожному ринку країни. І що найбільш прикро, люди свідомо йдуть на придбання такого товару, аби зекономити”, — зазначив нардеп.
У свою чергу виробники продуктів продовжують шукати шляхів оптимізації витрат на кінцевий товар, написав нардеп.
“Тут доцільно згадати катастрофічно зростаючі показники імпорту пальмової олії в Україну. З її допомогою як раз здешевлюють молочні товари”, — пояснив С.Тригубенко.
Маркетологи також підлаштувалися під настрої та гаманець вітчизняного споживача, повідомив нардеп.
“Якщо раніше з усіх боків нашу увагу привертали рекламними лозунгами про якість чи ексклюзивність, то сьогодні головний орієнтир — ціна. І навіть від відомих компаній у рекламних роликах можна почути обіцянку знизити ціну, або повернути гроші, якщо “ви знайдете товар, дешевше, ніж у нас”, — написав С.Тригубенко.
Українці змушені економити на якісній їжі через низку об’єктивних факторів, один з яких — скасування держрегулювання цін на соцпродукти, повідомив С.Тригубенко.
“А щодо об’єктивних даних, то економити українців сьогодні змушує низка факторів. Серед них — скасування держрегулювання цін на соціальні продукти. Про небезпеку значного подорожчання продуктів харчування повсякденного вжитку Уряд попереджали і експерти, і політики. Нас поки не почули... Будемо продовжувати працювати в цьому напрямку”, — написав нардеп.
Нагадаємо, уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти у минулому році. Попри перестороги експертів, які прогнозували значне здорожчання товарів першої необхідності, КМУ все ж зважився на скасування цінового контролю.
Нині, низка політиків вимагають від Уряду поновити держрегулювання вартості соціальних продуктів.
Також нагадаємо, за рік в Україні найбільше подорожчали м’ясо, масло та молоко.