Нардеп Добкин задекларировал клюшки для гольфа и 10 млн гривен подарка от отца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Свое имущество и доходы задекларировал народный депутат из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, в том числе в декларации он указал клюшки для гольфа, винный погреб и миллионный подарок от отца. Об этом сообщает со ссылкой на декларацию нардепа.
Добкин указал в декларации квартиру в Харькове на правах собственности (44,4 кв. М), а также земельный участок и два жилых дома в Харькове (один из них площадью 1136,9 кв. М) и винный погреб - на правах пользования. В собственности жены Добкина есть две квартиры в столице. Также в декларации указаны земельные участки и жилые дома в Харькове, владельцами которых являются третьи лица.
Среди ценных вещей указаны шесть наручных часов, различных элитных марок, в том числе Rolex, статуэтки, иконы, клюшки для гольфа, книги, среди которых "Большая Энциклопедия" 1900, "История человечества" 1904, "Анна Каренина", 1914 г. ., а также мебель, украшения, шубы, ружья, карабины, столовое серебро, лампада, картины и 1780 бутылок вина.
В семье Добкина шесть легковых авто, половина из которых Toyota Land Cruiser, также прицепы и катера.
Среди доходов, кроме зарплаты народного депутата, М.Добин задекларировал подарок от отца 10 млн грн, стипендию почетного гражданина Харькова в размере 76 280 грн и кредитные средства более 3 млн грн.
Наличные средства семья Добкиных держит в банковском ящике, в частности нардеп держит там 12 млн грн, 470 тыс. долларов и 300 тыс. евро.