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Нардеп М.Добкін задекларував ключки для гольфа та 10 млн гривень подарунку від батька

Нардеп М.Добкін задекларував ключки для гольфа та 10 млн гривень подарунку від батька

Київ • УНН

 • 11162 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Своє майно та прибутки задекларував народний депутат з фракції “Опозиційного блоку” Михайло Добкін, серед іншого в декларації він вказав ключки для гольфу, винний льох та мільйонний подарунок від батька. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію нардепа.

М.Добкін вказав у декларації квартиру у Харкові на правах власності (44,4 кв. м), а також земельну ділянку та два житлових будинки у Харкові (один з них площею 1136,9 кв. м) та винний льох – на правах користування. У власності дружини М.Добкіна є дві квартири у столиці. Також у декларації вказані земельні ділянки та житлові будинки у Харкові, власниками яких є треті особи.

Серед коштовних речей вказані шість наручних годинників, різних елітних марок, зокрема Rolex, статуетки, ікони, ключки для гольфу, книги, серед яких "Большая Энциклопедия" 1900 р., "История человечества" 1904 р., "Анна Каренина", 1914 р., а також меблі, прикраси, шуби, рушниці, карабіни, столове срібло, лампада, картини та 1780 пляшок вина.

У родині М.Добкіна шість легкових авто, половина з яких Toyota Land Cruiser, також є причепи та катери.

Серед доходів, окрім зарплати народного депутата, М.Добін задекларував подарунок від батька 10 млн грн, стипендію почесного громадянина Харкова у розмірі 76 280 грн та кредитні кошти понад 3 млн грн.

Готівкові кошти родина Добкіних тримає у банківській скринці, зокрема нардеп тримає там 12 млн грн, 470 тис. доларів та 300 тис. євро.

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