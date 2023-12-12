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Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 17:55  •  8229 просмотра

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Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года и задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.

Народный депутат Украины и совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега в ежегодных декларациях указал, что с 2021 года имеет вид на долгосрочное проживание в Испании. об этом сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на Государственный реестр деклараций, передает УНН.    

Детали 

Отмечается, что в декларациях за 2021 и 2022 годы Герега отметил, что и он, и его жена Галина Герега имеют вид на долгосрочное проживание в Испании. Однако в декларации за 2020 год такой документ нардеп не указывал.

Журналисты добавляют, что обратились в пресс-службу народного депутата с просьбой сообщить, на каких основаниях он получил такой вид и с какой целью. Редакция опубликует ответ, как только его получит.

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Кроме того, нардеп задекларировал несколько объектов недвижимости в Испании - жилой дом и земельные участки совокупной стоимостью около 100 миллионов гривен.

В частности, это жилой дом площадью 455 квадратных метра и стоимостью около 3 миллионов гривен, "изолированное жилье" и земельный участок площадью 3180 квадратных метра, ценой более 62 миллионов гривен, и еще один "участок с жильем" - площадью 1378 квадратных метров и стоимостью более 30 миллионов гривен.

Все эти объекты записаны на жену депутата - Галину Герегу. У нее же, согласно декларации, совокупно более 1 миллиона евро на счетах в двух испанских банках в Валенсии.

Дополнение 

Журналисты также выяснили, что с начала полномасштабного вторжения и до мая 2023 года Александр Герега провел заграницей суммарно 209 дней.

Напомним

Ранее благодаря отрытому доступу к декларациям журналисты выяснили, что Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м.

В его декларации также указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Нардеп Герега задекларував посвідку на проживання в Іспанії та елітну нерухомість на 100 млн гривень
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