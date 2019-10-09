Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на НАБУ, а в ГБР - ответили

"Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через помощницу согласовал проект подозрения Роману Насиров с коллегами из посольства США. И кстати, арест, как и сам проект, сопровождался и курировался руководителем посольства Джоном Кенни", - заявил нардеп.

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Нардеп также рассказал о давлении на НАБУ в связи с делом компании "Burisma".

"Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Они в материалах этих 6 уголовных дел по компании "Burisma". Это вызвало неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и "Burisma".

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений с США в январе 2018 года, и назвал Шокина "сукиным сыном, который должен быть уволен".

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Обнародовав эти данные, Деркач считает, что именно парламент должен дать оценку данным фактам. Да, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру Украины.

Впоследствии заявление Деркача о возможном влиянии посольства США на НАБУ прокомментировал директор ГБР Роман Труба.

"Каждый руководитель правоохранительного органа, и я лично имею позицию, что мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР по поводу предоставления оценки тому или иному факту, которые вы только озвучили. Поэтому, к сожалению я не могу предоставить полный ответ на ваш вопрос", - сказал Труба.

Ранее бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Демократическую партию США в продавливании своих интересов в НАБУ.