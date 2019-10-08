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Луценко розкрив деталі своїх зустрічей з адвокатом Трампа

Київ • УНН

 • 11366 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розкрив деталі своїх зустрічей з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ", передає УНН.

Луценко розкрив деталі своїх зустрічей з адвокатом Трампа

Так, за словами ексглави ГПУ, перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла до нього в кінці 2017 року "через одного підлеглого". Луценко сказав, що погодився на зустріч, оскільки мав "свій національний інтерес".

"З мого боку, чому я погодився - це було, з моєї точки зору, єдиним шляхом спробувати домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання (експрезидента України Віктора - ред.) Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, перебуває в США", - повідомив він.

Згідно зі словами Луценка, він дізнавався у Джуліані, "в які двері можна стукати", щоб спільно з американськими органами заарештувати сім мільярдів доларів - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням по виплаті одному з хедж-фондів США.

"Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години щодня. Його інтерес, також в один з днів він питав, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року. Мені здається, що ці дії очевидні, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс.

"Якщо раптом вони підпадають під американський - починайте розслідування, і ми, відповідно до міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу", - розповів колишній керівник Генпрокуратури.

Під час зустрічі на другий день візиту в США, за словами Луценка, вони з Джуліані обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов'язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.

"Членом правління цієї компанії став спочатку експрезидент Польщі Кваснєвський, а незабаром і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони, як члени правління, отримували досить значні кошти ... Загальні виплати синові віце-президента Сполучених Штатів становили майже мільйон (доларів - ред.)", - заявив Луценко.

Як стверджує ексглава ГПУ, зустріч з Джуліані закінчилася його словами про те, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між американською державою і екс-віце-президентом. У відповідь на це адвокат Трампа, за словами Луценка, висловив ідею організувати візит глави ГПУ до майбутнього глави Мін'юсту США.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що неодноразово відмовлявся виконати прохання адвоката американського лідера Дональда Трампа про початок розслідування щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина.

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