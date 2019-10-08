Луценко раскрыл детали своих встреч с адвокатом Трампа

Так, по словам экс-главы ГПУ, первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило к нему в конце 2017 года “через одного подчиненного”. Луценко сказал, что согласился на встречу, поскольку имел “свой национальный интерес”.

“С моей стороны, почему я согласился — это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки (экс-президента Украины Виктора — ред.) Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США”, — сообщил он.

Согласно словам Луценко, он узнавал у Джулиани, “в какие двери можно стучать”, чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов — сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

“Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс.

“Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу”, — рассказал бывший руководитель Генпрокуратуры.

Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

“Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства... Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов — ред.)”, — заявил Луценко.

Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Напомним, ранее Луценко заявил, что неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката американского лидера Дональда Трампа о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.