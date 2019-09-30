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Луценко заявил, что отказался начать расследование по делу Байдена на просьбу адвоката Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката американского лидера Дональда Трампа о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Такое заявление Луценко сделал в интервью американской газете Los Angeles Times, которое было опубликовано в воскресенье, передает УНН.

Луценко заявил, что отказался начать расследование по делу Байдена на просьбу адвоката Трампа

Он уточнил, что дважды встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и не раз говорил с ним по телефону. По словам Луценко, юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер. Он, по словам экс-генпрокурора, неоднократно просил Луценко провести по ним расследование.

“Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов”, — вспомнил Луценко. “Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица”, — заверил он. Луценко отметил, что был готов оказать содействие в проведении рассмотрения этого дела, но при условии, что его начало открыла бы американская сторона, например, сотрудники ФБР США. Он подчеркнул, что не имел доказательств для начала собственного расследования.

По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, “могло бы быть свидетельством наличия конфликта интересов”, однако не являлось нарушением закона.

Луценко сообщил, что обе его встречи с Джулиани имели место в прошлом году: первый раз в Нью-Йорке, а второй — в Варшаве. В Нью-Йорке Луценко посещал офис Джулиани.

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Раннее Луценко уже рассказывал изданию BBC, что Джулиани обращался к нему по делу Байдена, и, в частности, объяснил почему не способствовал открытию дела в Украине.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждения неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи.

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Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на вышеописаных таких подозрений о запуске процедуры импичмента для республиканца Трампа. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. В ней Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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