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Курт Волкер обговорював з Джуліані зустріч з Єрмаком

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Під час інтерв’ю на каналі Fox News Руді Джуліані показав, як він стверджує, частину його переписки зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. З переписки стає відомо, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа українську тему і допомагав зв’язатися з людьми в адміністрації Зеленського. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Курт Волкер обговорював з Джуліані зустріч з Єрмаком

Зокрема, у повідомленні 19 липня, Волкер пише: “Пане Мере (в минулому Джуліані був мером Нью-Йорка — ред), приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую Вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до Президента Зеленського...”

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер, запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Руді Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі “не зробили нічого поганого”. Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому “дуже прикро” через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Нагадаємо, після того, як ім’я Курта Волкера з’явилось у скандалі, що розгорівся у США — він подав у відставку.

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