Курт Волкер подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, який потрапив під тиск президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, щоб знайти інформацію про демократів, подав у відставку в п'ятницю. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
“Волкер, колишній дипломат, який працював на безоплатній посади, щоб допомогти Україні вирішити збройне протистояння з підтримуваними Росією сепаратистами, повідомив в п’ятницю держсекретарю Майку Помпео, що він іде у відставку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Волкер подав у відставку через день після оприлюднення звіту викривача, де йшлося про приховування Білим домом змісту розмови між президентом Дональдом Трампом і президентом України. Раніше ім'я Волкера було названо в листі цього викривача, який повідомив про дивний, на його погляд, контакт президента США Дональда Трампа з українським керівництвом.
Згідно з даними листа, Волкер допоміг організувати зустріч між особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані і представниками президента України Володимира Зеленського. Крім того, Волкер відвідав Київ, щоб проінформувати керівництво України про те, як їм слід реагувати на вимоги Трампа.
Раніше Волкер пояснював Україні, як “орієнтуватися” у вимогах Трампа.
Волкер займав цей пост з липня 2017 року.
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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.