Курт Волкер подав у відставку

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, який потрапив під тиск президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, щоб знайти інформацію про демократів, подав у відставку в п'ятницю. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.