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Курт Волкер подал в отставку

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, попал под давление президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, дабы найти информацию о демократах, подал в отставку в пятницу. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Курт Волкер подал в отставку

“Волкер, бывший дипломат, работавший на неоплачиваемой должности, чтобы помочь Украине решить вооруженное противостояние с поддерживаемыми Россией сепаратистами, сообщил в пятницу госсекретарю Майку Помпео, что он уходит в отставку”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины. Ранее имя Волкера было названо в письме этого обличителя, который сообщил о странных, на его взгляд, контактах президента США Дональда Трампа с украинским руководством.

Согласно данным письма, Волкер помог организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и представителями президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Волкер посетил Киев, чтобы проинформировать руководство Украины о том, как им следует реагировать на требования Трампа.

Ранее Волкер объяснял Украины, как “ориентироваться” в требованиях Трампа.

Волкер занимал этот пост с июля 2017 года.

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Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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