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Трамп оприлюднив ролик проти Байдена на тему України

Київ • УНН

 • 11804 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі Twitter 30-секундний відеоролик, у якому звинувачує свого потенційного конкурента на виборах 2020 року демократа Джо Байдена в тиску на Україну в інтересах його сина Гантера. Про це повідомляє УНН спираючись на Twitter-акаунт Трампа та видання Радіо Свобода.

Трамп оприлюднив ролик проти Байдена на тему України

“Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони (влада України — ред.) звільнять прокурора, який розслідував діяльність компанії його сина”, — говорить диктор за кадром.

Далі в ролику цитують самого Байдена: “Якщо прокурор не буде звільнений, ви не отримаєте. І щоб його (в оригіналі — брудна лайка — ред), він був звільнений”.

“Але коли президент Трамп, — мовиться далі в ролику, — попросив Україну розслідувати корупцію, демократи хочуть відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їхні медійні шавки вдалися до брехні. Вони програли вибори (у 2016 році — ред.), і тепер вони хочуть виграти ці вибори. Не дозволь їм!” — закликає диктор. В кінці в ролику звучить голос самого Трампа зі словами “Я Дональд Трамп — і я підтримую це повідомлення”.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Ролику передує текст самого Трампа “Я висушую болото” (в цьому контексті означає “поборюю ворогів”).

Раніше 27 вересня особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив про наявність у нього прямих свідчень, відеозаписів і документів про втручання України в президентські вибори у США в 2016 році. “Дивіться і чекайте!” — написав Джуліані в твітері, не надавши подробиць.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

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Як ідеться в матеріалі журналіста Радіо Свобода Кріса Міллера, українські прокурори й антикорупційні активісти запевняють: послідовність подій у справі “Бурісми” і роботи Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора не вкладаються в ту історію, яку просувають Трамп і його союзники.

Останніми днями Трамп і його союзники знову повторили свої твердження на тлі нових повідомлень, що президент США чинив тиск на нового президента України Володимира Зеленського, щоб в Україні відкрили розслідування дій Байденів. За повідомленнями, так сталося в перебігу телефонної розмови 25 липня, що нині опинилася в центрі незвичайної скарги викривача з лав працівників спецслужб США.

Дзвінок відбувся в той час, коли Київ чекав на схвалення військової допомоги Україні від США на загальну суму майже в 400 мільйонів доларів.

Видання The Washington Post повідомив 23 вересня, посилаючись на трьох неназваних чільних працівників адміністрації США, що Трамп вказав виконувачеві обов’язків керівника його апарату затримати надання пакету допомоги.

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