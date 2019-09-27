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Трамп обнародовал ролик против Байдена на тему Украины

Киев • УНН

 • 11804 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп обнародовал в сети Twitter 30-секундный видеоролик, в котором обвиняет своего потенциального конкурента на выборах 2020 демократа Джо Байдена в давлении на Украину в интересах его сына Хантера. Об этом сообщает УНН опираясь на Twitter-аккаунт Трампа и издание Радио Свобода.

Трамп обнародовал ролик против Байдена на тему Украины

“Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они (власти Украины — ред.) уволят прокурора, расследовавшего деятельность компании его сына”, — говорит диктор за кадром.

Далее в ролике цитируют самого Байдена: “Если прокурор не будет освобожден, вы не получите. И чтобы его (в оригинале — грязная ругань — ред), он был уволен”.

“Но когда президент Трамп, — говорится далее в ролике, — попросил Украину расследовать коррупцию, демократы захотели отправить его в отставку благодаря процедуре импичмента. И их медийные шавки прибегли ко лжи. Они проиграли выборы (в 2016 году — ред.), и теперь они хотят выиграть эти выборы. Не дай им сделать этого!”- призывает диктор. В конце в ролике звучит голос самого Трампа со словами “Я Дональд Трамп — и я одобряю это сообщение”.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Ролику предшествует текст самого Трампа “Я иссушу это болото” (в этом контексте означает “одержу победу над соперниками”).

Ранее 27 сентября личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии у него прямых свидетельств, видеозаписей и документов о вмешательстве Украины в президентских выборах в США в 2016 году. “Смотрите и ждите!” — написал Джулиани в твиттере, не предоставив подробностей.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I did not when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented, I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

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Как говорится в материале журналиста Радио Свобода Криса Миллера, украинские прокуроры и антикоррупционные активисты уверяют: последовательность событий по делу “Бурисмы” и работы Виктора Шокина в должности генерального прокурора не укладываются в ту историю, которую продвигают Трамп и его союзники.

В последние дни Трамп и его союзники вновь повторили свои утверждения на фоне новых сообщений, что президент США оказывал давление на нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байден. По сообщениям, это произошло в ходе телефонного разговора 25 июля, что в настоящее время оказалась в центре необычной жалобы обличителя из рядов сотрудников спецслужб США.

Звонок состоялся в то время, когда Киев ждал одобрения военной помощи Украине от США на общую сумму почти в 400 млн долларов.

Газета The Washington Post сообщил 23 сентября, ссылаясь на трех неназванных видных работников администрации США, Трамп указал исполняющему обязанности руководителя его аппарата задержать предоставление пакета помощи.

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