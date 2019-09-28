Колишній віцепрезидент США Джо Байден є потенційним кандидатом від Демократичної партії на виборах президента в 2020 році.
Politico: у Конгресі США зажадали від Помпео інформацію по контактам із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Три комітету Палати представників Конгресу США зажадали від держсекретаря США Майкла Помпео надати законодавцям для розслідування в рамках процедури імпічменту документи, що стосуються контактів президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила газета Politico, передає УНН.
Спільний лист держсекретареві направили голови комітету у закордонних справах Еліот Енгел (демократ від штату Нью-Йорк), спецкомітету з розвідки Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і комітету з нагляду та урядової реформи Елайджа Каммінгс (демократ від штату Меріленд).
“Невиконання вимог запиту або відмова від їх виконання буде свідченням спроби перешкодити проведенню Палатою представників розслідування в рамках імпічменту”, — йдеться в листі. Конгресмени зажадали надати документи до 4 жовтня.
Раніше вже повідомлялось, що демократи Конгресу США вимагають від Білого дому документів про причини затримки військової допомоги України.
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Раніше цього тижня демократи в Палаті представників розпочали підготовку процедури імпічменту президента. Підставою для розслідування стало припущення, що Трамп затримав фінансування, щоб тиснути на президента України Володимира Зеленського з метою відкриття розслідування щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера, який кілька років тому входив до правління української газової компанії.