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Politico: у Конгресі США зажадали від Помпео інформацію по контактам із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Три комітету Палати представників Конгресу США зажадали від держсекретаря США Майкла Помпео надати законодавцям для розслідування в рамках процедури імпічменту документи, що стосуються контактів президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила газета Politico, передає УНН.

Politico: у Конгресі США зажадали від Помпео інформацію по контактам із Зеленським

Спільний лист держсекретареві направили голови комітету у закордонних справах Еліот Енгел (демократ від штату Нью-Йорк), спецкомітету з розвідки Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і комітету з нагляду та урядової реформи Елайджа Каммінгс (демократ від штату Меріленд).

“Невиконання вимог запиту або відмова від їх виконання буде свідченням спроби перешкодити проведенню Палатою представників розслідування в рамках імпічменту”, — йдеться в листі. Конгресмени зажадали надати документи до 4 жовтня.

Раніше вже повідомлялось, що демократи Конгресу США вимагають від Білого дому документів про причини затримки військової допомоги України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон надасть Конгресу всі матеріали щодо питання заморозки військової допомоги Україні

Раніше цього тижня демократи в Палаті представників розпочали підготовку процедури імпічменту президента. Підставою для розслідування стало припущення, що Трамп затримав фінансування, щоб тиснути на президента України Володимира Зеленського з метою відкриття розслідування щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера, який кілька років тому входив до правління української газової компанії.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден є потенційним кандидатом від Демократичної партії на виборах президента в 2020 році.

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