Пентагон надасть Конгресу всі матеріали щодо питання заморозки військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що його міністерство надасть Конгресу “будь-яку інформацію”, яка стосується призупинення американської військової допомоги Україні. Про це глава Пентагону заявив у п’ятницю, повідомляє телеканал CNN, інформує УНН.
“Ми це будемо робити, ми надамо будь яку інформацію Конгресу, яку ми тільки зможемо дати щодо цього інциденту”, — наголосив Еспер.
Він також додав, що більша частина передбачених фондів уже реалізована, а сама затримка коштів ніяк не впливає на національну безпеку США.
Раніше видання Reuters повідомило, що влада США може затримати виділення близько 30 млн доларів військової допомоги Україні.
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