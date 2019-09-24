Трамп зізнався, що навмисне заморозив військову допомогу Україні

Так, спілкуючись з журналістами перед виступом в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, президент США заявив, що відмовився від фінансової допомоги, призначеної для захисту України від Росії, не тому, що він хотів, щоб країна почала розслідування відносно Байдена, а скоріше тому, що він хотів, щоб інші європейські країни вкладали більше грошей в Україну.

"Вони (кошти - ред.) були повністю виплачені, але у мене завжди була претензія, і вона залишається досі, і я продовжу відкладати (військову допомогу - ред.), поки Європа і решта держав не сприятимуть Україні. Чому тільки Сполучені Штати вкладають купу грошей? Я хочу, і я наполягаю, щоб Європа теж вкладала гроші в Україну. Чому це завжди тільки США? І до речі, ми виплатили ці гроші", - заявив президент США.

Нагадаємо, в Конгресі США запросили у Помпео матеріали про контакти Джуліані з українськими чиновниками.