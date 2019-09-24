Трамп признался, что нарочно заморозил военную помощь Украине

Так, общаясь с журналистами перед выступлением в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент США заявил, что отказался от финансовой помощи, предназначенной для защиты Украины от России, не потому, что он хотел, чтобы страна начала расследование в отношении Байдена, а скорее потому, что он хотел, чтобы другие европейские страны вкладывали больше денег в Украину.

“Они (средства - ред.) были полностью выплачены, но у меня всегда была претензия, и она остаётся до сих пор, и я продолжу откладывать (военную помощь - ред.), пока Европа и остальные государства не будут способствовать Украине. Почему только Соединенные Штаты вкладывают кучу денег? Я хочу, и я настаиваю, чтоб Европа тоже вкладывала деньги в Украину. Почему это всегда только США? И кстати, мы выплатили эти деньги”, — заявил президент США.

Напомним, в Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками.