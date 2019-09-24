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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66006 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111093 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120018 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148458 просмотра

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В Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками

В Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Три комитета Палаты представителей США потребовали у госсекретаря Майка Помпео предоставить документы, связанные с контактами между адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими высокопоставленными лицами, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что с соответствующей просьбой к госсекретарю обратились комитет по разведке, по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

Кроме того, как сообщает агентство, лидеры партии демократов в Палате представителей во вторник во второй половине дня созывают заседание, чтобы обсудить жалобу информатора относительно содержания разговора Трампа с Зеленским.

В понедельник демократы в Конгрессе потребовали от Белого дома документы о контактах команды Трампа с Украиной.

Возглавляемые демократами комитеты сообщили, что они “совместно запрашивают документы, связанные с сообщениями об усилиях президента Трампа и его соратников по неправомерному давлению на украинское правительство, чтобы помочь президенту в переизбрании”.

Как сообщал УНН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

Украинские Национальные Новости

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