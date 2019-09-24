В Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками

Сообщается, что с соответствующей просьбой к госсекретарю обратились комитет по разведке, по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

Кроме того, как сообщает агентство, лидеры партии демократов в Палате представителей во вторник во второй половине дня созывают заседание, чтобы обсудить жалобу информатора относительно содержания разговора Трампа с Зеленским.

В понедельник демократы в Конгрессе потребовали от Белого дома документы о контактах команды Трампа с Украиной.

Возглавляемые демократами комитеты сообщили, что они “совместно запрашивают документы, связанные с сообщениями об усилиях президента Трампа и его соратников по неправомерному давлению на украинское правительство, чтобы помочь президенту в переизбрании”.

Как сообщал УНН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.