У Конгресі США запросили у Помпео матеріали про контакти Джуліані з українськими чиновниками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Три комітети Палати представників США зажадали у держсекретаря Майка Помпео надати документи, пов'язані з контактами між адвокатом президента США Руді Джуліані і українськими високопосадовцями, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що з відповідним проханням до держсекретаря звернулися комітет з розвідки, у закордонних справах і комітет з нагляду і реформ.
Крім того, як повідомляє агентство, лідери партії демократів в Палаті представників у вівторок у другій половині дня скликають засідання, щоб обговорити скаргу інформатора щодо змісту розмови Трампа із Зеленським.
У понеділок демократи в Конгресі зажадали від Білого дому документи про контакти команди Трампа з Україною.
Очолювані демократами комітети повідомили, що вони "спільно запитують документи, пов'язані з повідомленнями про зусилля президента Трампа і його соратників по неправомірному тиску на український уряд, щоб допомогти президенту в переобранні".
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не буде розслідувати справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена.