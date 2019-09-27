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Пентагон предоставит Конгрессу все материалы по вопросу заморозки военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его министерство предоставит Конгрессу "любую информацию", которая касается приостановления американской военной помощи Украине. Об этом глава Пентагона заявил в пятницу, сообщает телеканал CNN, информирует УНН.

Пентагон предоставит Конгрессу все материалы по вопросу заморозки военной помощи Украине

“Мы это будем делать, мы предоставим любую информацию Конгрессу, которую мы только сможем дать по этому инциденту”, — подчеркнул Эспер.

Он также добавил, что большая часть предусмотренных фондов уже реализована, а сама задержка средств никак не влияет на национальную безопасность США.

Ранее издание Reuters сообщило, что власти США могут задержать выделение около 30 млн долларов военной помощи Украине.

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