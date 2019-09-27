Пентагон предоставит Конгрессу все материалы по вопросу заморозки военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его министерство предоставит Конгрессу "любую информацию", которая касается приостановления американской военной помощи Украине. Об этом глава Пентагона заявил в пятницу, сообщает телеканал CNN, информирует УНН.
“Мы это будем делать, мы предоставим любую информацию Конгрессу, которую мы только сможем дать по этому инциденту”, — подчеркнул Эспер.
Он также добавил, что большая часть предусмотренных фондов уже реализована, а сама задержка средств никак не влияет на национальную безопасность США.
Ранее издание Reuters сообщило, что власти США могут задержать выделение около 30 млн долларов военной помощи Украине.
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