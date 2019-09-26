Reuters: влада США може затримати виділення близько 30 млн доларів військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Адміністрація США розраховує, що, можливо, виділення близько 30 млн доларів з 250 млн доларів військової допомоги для України в нинішньому фінансовому році, який завершиться в США вже наступного тижня, буде затримано. Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на свої джерела, передає УНН.
Джерела видання не змогли уточнити, чи пов’язана затримка з прийнятим раніше рішенням президента Дональда Трампа заблокувати 390 млн доларів допомоги Україні по лінії Пентагону і Державному департаменту США. 12 вересня ця допомога була разморожена.
Як зазначає агентство, військове відомство офіційно не повідомило, скільки грошей буде направлено в результаті на військову допомогу Україні до кінця 2019 фінансового року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп зізнався, що навмисне заморозив військову допомогу Україні
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.
Під час розмови наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.