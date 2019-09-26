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Reuters: власти США могут задержать выделение около 30 млн долларов военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Администрация США рассчитывает, что, возможно, выделение около 30 млн долларов из 250 млн долларов военной помощи для Украины в нынешнем финансовом году, который завершится в США уже на следующей неделе, будет задержан. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Reuters: власти США могут задержать выделение около 30 млн долларов военной помощи Украине

Источники не смогли уточнить, связана ли задержка с принятым ранее решением президента Дональда Трампа заблокировать 390 млн долларов помощи Украине по линии Пентагона и Государственному департаменту США. 12 сентября эта помощь была разморожена.

Как отмечает агентство, военное ведомство официально не сообщил, сколько денег будет направлено в итоге на военную помощь Украине до конца 2019 финансового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп признался, что умышленно заморозил военную помощь Украине

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

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