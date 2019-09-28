Стало відомо коли в Конгресі США можуть почати слухання з імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Демократи в Конгресі США готуються почати слухання в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа вже на наступному тижні. Про це повідомив в п’ятницю телеканалу CNN голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія), передає УНН.
“Ми будемо просуватися настільки швидко, наскільки це можливо”, — заявив він. “Але треба зрозуміти, хто зможе з’явитися на слухання, а кого доведеться примусити”, — додав конгресмен. За його словами, вже наступного тижня його комітет може виписати перші повістки з вимогою з’явитися на слухання.
Наразі комітет веде переговори, щоб перед конгресменами виступив співробітник американських спецслужб, який підняв тривогу через бесіди Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Крім того, як зазначає телеканал, демократи можуть зажадати присутності на слуханнях інших осіб, які фігурують у скарзі інформатора: адвоката президента Рудольфа Джуліані, а також міністра юстиції і генпрокурора США Вільяма Барра.
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Нагадаємо, Процедура імпічменту була запущена на грунті тверджень про те, що Трамп в липневому телефонній розмові тиснув на Зеленського з метою спонукати Київ побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Американський лідер нібито домагався початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена на Україну в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву.
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У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту щодо республіканця Трампа. Демократ Байден вважається найбільш вірогідним конкурентом Трампа на майбутніх наступного року в США виборах.
Білий дім оприлюднив розшифровку телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.