Стало известно когда в Конгрессе США могут начать слушания по импичменту Трампа

"Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно", - заявил он. "Но надо понять, кто сможет явиться на слушания, а кого придется заставить", - добавил конгрессмен. По его словам, уже на следующей неделе его комитет может выписать первые повестки с требованием явиться на слушания.

Сейчас комитет ведет переговоры, чтобы перед конгрессменами выступил сотрудник американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, как отмечает телеканал, демократы могут потребовать присутствия на слушаниях других лиц, которые фигурируют в жалобе информатора: адвоката президента Рудольфа Джулиани, а также министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра.

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Напомним, процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украину в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

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Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.