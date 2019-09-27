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CNN: У Білому домі визнали, що обмежили доступ до тексту розмови Трампа і Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Білий дім визнав, що навмисно переніс стенограму розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського на спеціальний захищений сервер. Про це повідомив у п’ятницю телеканал CNN, передає УНН.

CNN: У Білому домі визнали, що обмежили доступ до тексту розмови Трампа і Зеленського

Такі дії суттєво звузили доступ до засекреченого раніше документа.

“Юристи Ради національної безпеки вказали, що з секретним документом потрібно поводитися належним чином”, — наводить видання слова високопоставленого представника Білого дому.

У адміністрації президента США зазначили, що текст вже був засекречений, тому нічого поганого в тому, що його перемістили на інший сервер з вищим ступенем секретності для зберігання — немає. У свою чергу, залишається незрозумілим, за чиїм наказом таким чином кардинально було обмежено доступ до стенограми.

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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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