CNN: В Белом доме признали, что ограничили доступ к тексту разговора Трампа и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Белый дом признал, что намеренно перенес стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на специальный защищенный сервер. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает УНН.
Такие действия существенно сузили доступ к засекреченному ранее документу.
“Юристы Совета национальной безопасности указали, что с секретным документом нужно вести себя должным образом”, — приводит издание слова высокопоставленного представителя Белого дома.
В администрации президента США отметили, что текст уже был засекречен, поэтому ничего плохого в том, что его переместили на другой сервер с высокой степенью секретности для хранения — нет. В свою очередь, остается неясным, по чьему приказу таким образом кардинально был ограничен доступ к стенограмме.
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Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.
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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.