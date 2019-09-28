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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Демократи вимагають від Білого дому документів про причини затримки військової допомоги України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Двоє конгресменів із Демократичної партії, які в Палаті представників очолюють комітети, закликали Білий дім оприлюднити документи, пов'язані з його рішенням про затримку надання коштів для України. Голова комітету з асигнувань Ніта Ловей та голова бюджетного комітету Джон Ярмут написали про це 27 вересня в листі, адресованому Білому дому та офісу менеджменту та бюджету, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Демократи вимагають від Білого дому документів про причини затримки військової допомоги України

У своєму листі конгресмени заявили, що стурбовані тим, чи президент Дональд Трамп не зловживав своїми повноваженнями, тимчасово блокуючи майже 400 мільйонів доларів, які Конгрес надав Україні для потреб оборони. Раніше цього місяця Трамп ухвалив рішення все ж виділити ці фінансові ресурси. Законодавці прагнуть встановити часові межі, коли Трамп затримав фінансування, і встановити, чому це було зроблене.

Раніше на запитання з боку журналістів про причини затримки з виділенням коштів Трамп наголосив на корупції в Україні та необхідності, щоб Європа робила більше для допомоги Києву.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон надасть Конгресу всі матеріали щодо питання заморозки військової допомоги Україні

Раніше цього тижня демократи в Палаті представників розпочали підготовку процедури імпічменту президента. Підставою для розслідування стало припущення, що Трамп затримав фінансування, щоб тиснути на президента України Володимира Зеленського з метою відкриття розслідування щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера, який кілька років тому входив до правління української газової компанії.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден є потенційним кандидатом від Демократичної партії на виборах президента в 2020 році.

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